LIVE Sci alpino | SuperG Beaver Creek 2019 in DIRETTA | Marco Odermatt stupisce su Kilde e

(Di venerdì 6 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.00 Si chiude qui, dunque, ildi. Grazie per la cortese attenzione, vi terremo aggiornati con gli ultimi 2 italiani in gara. 19.58si aggiudica, quindi, ildi, 2a 10 centesimi, 3 Mayer a 14, 4 Pinturault a 37. 5 Caviezel a 64, 6 Ganong a 69, 7 Kriechmayr a 74. Migliore degli azzurri, decimo Casse. 13esimo Paris, 22esimo Marsaglia, 24esimo Fill. 19.56 Matteo Marsaglia già a 77 centesimi nel T1, diventano 90 al T2. Conclude la sua prova in 22esima posizione a 2.02. 19.55 Parte il tedesco Dominik Schwaiger e chiude 25esimo a 2.24. Ed ora tocca a Matteo Marsaglia! 19.54 Loic Meillard chiude una prova davvero sottotono in 27esima posizione a 2.75. 19.53 Loic Meillard arriva al T1 con un ritardo clamoroso di 1.27. 19.52 Si conclude la pausa, si torna al cancelletto di partenza! 19.51 La ...

