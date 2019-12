LIVE Sci alpino | Discesa femminile Lake Louise 2019 in DIRETTA | Ledecka fa il vuoto

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.19 VINCE! INCREDIBILE, HA DOMINATO! Prima vittoria in Coppa del Mondo per Ester! E dire che siamo di fronte ad una fuoriclasse dello snowboard, peraltro già campionessa olimpica di superG.ha seminato tutti nei tratti scorrevoli della pista. 22.18 0.53 AL TERZO, PAZZESCA! 22.18 0.19 di vantaggio peral secondo intermedio! 22.17 Gauche conclude 24ma a 2″23″. Ora la snowboarder ceca, campionessa olimpica di superG. 22.17 1″86 di ritardo per Gauche all’ultimo parziale. 22.16 Lie è nona a 0.83, miglior risultato in carriera per la norvegese. Tocca alla francese Gauche. 22.15 0.53 il gap al quarto parziale. 22.15 Appena 0.08 di ritardo al secondo parziale! 22.15 Ora la giovane norvegese Lie, che ha dominato le prove. 22.14 Come previsto, Elena Curtoni perde un’enormità nel ...

zazoomnews : LIVE Sci alpino Discesa femminile Lake Louise 2019 in DIRETTA: si parte fitta nevicata! Attesa per Sofia Goggia -… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa femminile Lake Louise 2019 in DIRETTA: ottima Nicol Delago è seconda! - #alpino #Discesa… - OA_Sport : LIVE Sci alpino, Discesa femminile Lake Louise 2019 in DIRETTA: partenza confermata alle 21.30, start abbassato -