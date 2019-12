LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | 6 dicembre Panziera OROOO!!! Pellegrini sesta nei

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.27: OROOOOOOO!!!!!!!!!C’E!!!!! L’azzurra vincere con il crono di 2’01″45 a precedere Zevina (2’02″25) e l’olandese Toussaint (2’03″04). Per la veneta si tratta anche del record italiano, migliorando il limite da lei stesso stabilito (2’01″56 il precedente). 18.26: Ai 100 metriè in testa con il crono di 59″55, inseguita a stretto contatto da Zevina. 18.22: Ora è il momento della finale dei 200 dorso con la nostra Margheritache punta alla vittoria. LANE NOC SURNAME AND NAME BORN Q. TIME 1 AUT GRABOWSKI Lena 10 SEP 2002 2:06.36 2 CZE KUBOVA Simona 24 AUG 1991 2:05.73 3 NED TOUSSAINT Kira 22 MAY 1994 2:04.64 4 ITAMargherita 12 AUG 1995 2:02.88 5 UKR ZEVINA Daryna 01 ...

infoitsport : LIVE Nuoto, Europei 2019 in DIRETTA, 6 dicembre. Panziera e Bianchi in finale, bene Carraro. Alle 18 le finali con… - zazoomnews : LIVE Nuoto Europei 2019 in DIRETTA 6 dicembre. Al via le batterie: Pilato Castiglioni e Carraro per due posti nei 1… - enricospada2 : #EuroSwim2019 #Glasgow2019 #nuoto #Swimming Minuto per minuto, gara per gara tutti gli aggiornamenti della terza gi… -