LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | 6 dicembre Panziera e Paltrinieri per le medaglie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.50: 10′ al via delle gare. 17.48: Il pomeriggio scozzese prenderà il via dalle semifinali dei 50 stile libero uomini con Miressi e Bocchia che cercheranno di centrare la finale. Una specialità nella quale Morozov e Manadou sono i favoriti. 17.46: In tema di finali vi sarà anche Federica Pellegrini che punterà a fare al meglio quello che è nelle proprie possibilità nei 100 sl. Non è la sua gara e l’azzurra vorrà cercare un buon piazzamento. 17.44: Ci si aspetta poi molto dalla finale dei 200 dorso donne: Margherita, autrice del miglior crono nelle batterie, è la favorita, ma l’azzurra dovrà nuotare al meglio per non avere rimpianti o recriminazioni. 17.41: Difficile pensare che altri atleti possano inserirsi nella lotta tra i due nuotatori citati. Pertanto, attendiamoci un confronto molto serrato. 17.38: Il tema ...

