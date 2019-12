LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | 6 dicembre Paltrinieri-Panziera doppietta d’ORO!!!!

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.53: OROOOOO!!!!!!è campione d’Europa nei 1500 stile libero e interrompe il digiuno. 14’17″14 per lui, piegando un ottimo Christiansen (14’18″15) e il francese Aubry (14’25″66). Romanchuk è quarto con il crono di 14’32″52. Acerenza chiude ottavo in 14’51″49. Una prestazione di grandissimo spessore per il carpigiano che ha saputo impostare una gara diversa dal solito ed ha vinto con merito. Bravo! 19.51: Ai 1300 metriha portato a 2″3 il vantaggio su Christiansen e sembra andare via, mentre il francese Aubry è tranquillamente terzo. 19.49: Ai 1200 metri il duello tra Greg e Christiansen è durissimo, separati sempre da 2″. Il francese Aubry è terzo davanti a Romanchuk. 19.48: Ai 1000 metri 9’01″55 e sono 2″ di vantaggio su ...

zazoomnews : LIVE Nuoto Europei 2019 in DIRETTA 6 dicembre. Panziera ORO e Bianchi d’ARGENTO!!!! Pellegrini sesta nei 100 sl -… - zazoomnews : LIVE Nuoto Europei 2019 in DIRETTA 6 dicembre. Panziera e Paltrinieri per le medaglie Pellegrini nei 100 sl -… - infoitsport : LIVE Nuoto, Europei 2019 in DIRETTA, 6 dicembre. Panziera e Bianchi in finale, bene Carraro. Alle 18 le finali con… -