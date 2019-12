LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | 6 dicembre Paltrinieri-Panziera doppietta d’ORO!!!!

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL RIEPILOGO DELLA SESSIONE SERALE 20.23: E’ tutto per questadella terza giornata, molto fortunata per l’Italia con due ori e un argento. Azzurri secondi nel medagliere alle spalle della Russia con 4 ori, 2 argenti e 5 bronzi. 11 le medaglie complessive. 20.22: Ufficializzati i risultati e dunque Olanda e Francia con l’oro al collo, Danimarca con il bronzo. 20.20: Olanda e Francia vincono l’oro ex aequo, mentre la Danimarca è bronzo. Si attendono però i riscontri ufficiali. 20.13: Ultima finale odierna sarà la 4×50 stile libero femminile, senza l’Italia: Germania, Francia, Danimarca, Olanda, Gran Bretagna, Russia, Polonia e Slovenia. 20.09: Ora la premiazione dei 100 misti donne. 20.06: Pronostici rispettati con Morozov che si impone con il cronometro di 20″40 a precedere Manadou ...

