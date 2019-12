LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | 6 dicembre Carraro e Castiglioni avanti nei 100

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.08: Panziera prima ai 100 con 59″63 11.06: La russa Ustinova con 2’05″49 vince la seconda batteria dalla ceca Kubova e alla polacca Herasimovicz 11.02: L’olandese Toussaint con 2’04″64 domina la prima batteria dei 200 dorso. Sarà lei l’avversaria di Margherita Panziera per l’oro. Secondo posto per la turca AVramova 11.00: Al via la prima di tre batterie dei 200 dorso donne. Nella terza Margherita Panziera 10.58: Questi i qualificati alla semifinale dei 50 stile libero uomini: Manaudou, Morozov, Lombanowskii, Bocchia, Miressi, Juraszek, Bilis, Zaitsev, Grinev, Liukkonen, Puts, Grousset, Selin, Bukhov, Timmers, Czerniak 10.57: Morozov vince la settima e ultima batteria con 21″08, de Bilis e Liukkonen. Quarto tempo per i due azzurri Bocchia e Miressi che volano in ...

