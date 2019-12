LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | 6 dicembre | Benedetta Pilato all’esame dei 100 rana

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10,22: Izzo, Deplano, Miressi e Bocchia sono al via nei 50 stile libero maschile: ci sarà posto solo per due di loro in semifinale 10.20: Si parte proprio con i 100femminili. Per l’Italia al via le prime due dei 50,e Carraro, Castiglioni, a caccia della finale e Fangio che scalda i motori in vista dei 200 10.16: Oggi l’Italia cala gli assi: Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini sono già in finale, Margherita Panziera nei 20proverà a raggiungerli. Attenzione anche ai 100con la sfida a tre nel femminile Carraro-Castiglioni-10.13: Otto le medaglie fin qui conquistate dall’Italia a Glasgow, 2 ori, 1 argento e 5 bronzi 10.10: Buongiorno agli appassionati di. Terza giornata di gare in una Glasgow grigia e piovosa. Giornata importante per l’Italche punta a rimpinguare il bottino ...

