LIVE Inter-Roma | Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA | Pau Lopez va in tribuna | panchina

(Di venerdì 6 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.03 L’dovrà far fronte a diverse assenze: oltre a Sensi e Barella, a centrocampo mancherà anche Gagliardini. Scelte obbligate dunque per Conte, che dovrebbe mandare in campo Borja Valero insieme a Brozovic e Vecino. 20.00 Qualche problema anche per lacone Dzeko non al meglio, loro oltre agli indisponibili Kluivert, Pastore, Fazio, Cristante e Zappacosta. Più che probabile il ricorso a Mirante in porta e Zaniolo come falso nove. 19.57 Ecco le formazioni ufficiali:(3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.(4-2-3-1): Mirante; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Mkhitaryan, Pellegrini, Perotti; Zaniolo. All. Fonseca. 19.54 Buonasera e benvenuti allatestuale dimatch valido ...

