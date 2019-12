LIVE Inter-Roma 0-0 | Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA | a San Siro finisce in pareggio

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.50 Poco spettacolo e tanti errori fanno finire il match in, Lukaku e Lautaro si fanno parare tiri decisivi da Mirante mentre i giallorossi non riescono a tirare con pericolosità verso Handanovic. 93′ Fine della partita,0-0. 92′ Partita che va verso la sua conclusione. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 88′ Fuori Mkhitaryan e dentro Florenzi per la. 86′ Fuori Biraghi e dentro D’Ambrosio per l’. 84′ Mkhitaryan per Kolarov che prova a mettere in mezzo, Biraghi spazza fuori. 82′ Biraghi dalla sinistra per Lukaku che di testa va vicino al primo palo. 80′ 53% possesso palla per la, 47% per l’. 78′ Zaniolo dentro l’area di rigore prova a girarsi ma non riesce a tirare. 76′ Giallo per Mancini che si libera con un fallo di ...

