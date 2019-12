L’incontro di Parigi sarà decisivo per il futuro del Donbass

it.insideover

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il 9 dicembre avrà luogo, a, l’importante incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ed il suo omologo russo Vladimir Putin. I due saranno coadiuvati dal capo di Stato francese Emmanuel Macron e dalla Cancelliera tedesca Angela Merkel e lo scopo del faccia a faccia dovrebbe essere quello di iniziare elaborare un piano che porti ad una risoluzione del conflitto nel. Le aspettative, però, dopo anni di forte tensione tra Kiev e Mosca, non possono essere molto alte. Andriy Yermak, un collaboratore di Zelensky, ha riferito che l’esecutivo ucraino vuole porre fine al conflitto, che ha provocato oltre tredicimila morti ed è entrato ormai nel suo quinto anno, ma ha anche aggiunto che qualora Mosca non si mostri disposta ad implementare gli Accordi di Minsk (una roadmap stipulata nel 2015-2016 ) in un arco di tempo ben definito l’Ucraina costruirà un ...

