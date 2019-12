movieplayer

(Di venerdì 6 dicembre 2019) L', ildiretto e interpretato daD', è giàal box office italiano neldel suo, classificandosi come terza apertura migliore di sempre per unitaliano non comico. L'è giàdineldel suo: ildiretto e interpretato daD'incassa la cifradi 602.973 euro, con un totale di 87.860 spettatori e una media per copia di 1399 euro, e diventa ilitaliano con il miglioral botteghino, in unferiale, degli ultimi cinque anni e la terza migliore apertura di sempre per unitaliano non commedia. Commenta cosìD', protagonista a 360° del progetto: "Sono felice, emozionato, frastornato da questa accoglienza. Non posso che ringraziare il pubblico, i miei produttori e tutti coloro ...

Noovyis : (L'Immortale: è record di incassi nel giorno del debutto per il film di Marco D'Amore) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? L'Immortale: è record di incassi nel giorno del debutto per il film di Marco D'Amore… - riccioale19 : RT @comingsoonit: Ottimo esordio al #boxoffice per #Limmortale, il film di e con @damore_marco @VisionDistrib -