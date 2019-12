anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiLa sezione provinciale didella-Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori– comunica che, sabato 23 Novembre 2019, in seguito all’Assemblea dei Soci convocata per il rinnovo delle cariche delSezionale, sono risultati eletti i seguenti componenti: Salvatore Francione, Antonella Mostacci, Erica Di Santo, Liberata Feleppa e Cinzia D’Aiuto, i quali, riunitisi in data 27 c.m., hannoquale Presidente Salvatore Francione e vice-Presidente Antonella Mostacci. Francione, attivamente presente all’interno dellabeneventana da ormai diversi anni, è stato dunque riconfermato Presidente all’unanimità e guiderà l’associazione per il prossimo quinquennio. Nell’occasione, il presidente ha dichiarato: “Sono grato alper la fiducia ed anche ...

anteprima24 : ** #Lilt ##Benevento, eletto il nuovo Consiglio direttivo ** - NTR24 : Lotta contro i Tumori, Francione riconfermato alla guida della LILT Benevento -