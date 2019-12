Liguria | via ai lavori di adeguamento idraulico del rio Santa Brigida

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Nella prima mattina di lunedì 9 dicembre partiranno ididel rio, a Celle Ligure (SV). Per l’esecuzione degli interventi sarà attivo il senso unico alternato nel tratto compreso tra il km 565,120 e il km 565,220 della statale Aurelia, con il contestuale divieto di transito ai veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate. L’attivazione deiera stata sospesa a novembre a causa del grave maltempo che ha colpito la regione, fino al via libera alle lavorazioni emerso ieri dal tavolo del Comitato Operativo Viabilità presieduto dal Prefetto di Savona alla presenza dei rappresentati della Provincia, del Comune di Celle Ligure, dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell’ordine e della Società Autostrade per l’Italia. Il percorso alternativo consigliato per i mezzi pesanti è costituito dall’autostrada A10. Il ...

