Libia,Lavrov:avventura Nato pericolosa

"Inlaha svolto un'che ha portato risultati molto negativi sull'economia del Paese. Solo attraverso il dialogo inclusivo e internazionale si potrà risolvere la crisi". Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo,Serghiei,parlando ai Med Dialogues a Roma. "La conferenza di Berlino -ha detto- ci ha meravigliato perché non sono state invitate le parti libiche e i Paesi vicini quindi in questo senso è stata un'occasione persa..." Spero in un approccio "più inclusivo" in futuro.(Di venerdì 6 dicembre 2019)