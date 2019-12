Libia | l’allarme degli Usa sui contractor russi

it.insideover

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il dialogo con tutte le parti impegnate sul campo, la volontà di proseguire nel sostegno all’inviato delle Nazioni Unite e nel perseguire una via politica per la risoluzione del conflitto: sono questi gli obiettivi dichiarati sullada uno dei più stretti collaboratori di Mike Pompeo, segretario di Stato Usa. David Schenker, arrivato a Roma per partecipare al Med2019, ha lanciato però un altro segnale che conferma molte indiscrezioni delle ultime settimane: la volontàUsa di arginare l’avanzata russa all’interno dello scacchiere libico. “La presenza russa ci preoccupa” Intervistato su La Stampa, David Schenker ha elencato quelle che sono, da parte dell’amministrazione Usa, le attuali priorità inerenti la. Il dossier viene ritenuto tra i più caldi del Medio Oriente e il collaboratore di Pompeo ha confermato la forte attenzione di ...