L’FBI lancia l’allarme | attenzione alle Smart TV | possono essere impiegate per spiarci

(Di venerdì 6 dicembre 2019) LeTV sembrano innocui elettrodomestici ma, secondo l’FBI, non lo sono affatto. Le TV connesse a Internet e spesso dotate di webcam e microfoni,infatti la porta d’ingresso non custodita sulle nostre vite, quella da cui potrebbero passare hacker e malintenzionati pera nostra insaputa. Per questo, accanto all’invito a prestare la massima, il comunicato apparso sulla home page della sede FBI di Portland, nell’Oregon, ci sono diversi suggerimenti semplici e pratici per ovviare almeno in parte al problema. In Italia, è un dato di fatto, la maggior parte dellaTV non sono connesse a Internet. Per molti di noi, nonostante la presenza di un sistema operativo e la possibilità di scaricare app come unophone, esse non rappresentano che l’ultima evoluzione del caro vecchio televisore e come tale continua a...

