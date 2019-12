Letizia di Spagna osa con il tubino nero e incanta Madrid col nuovo look

dilei

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Bellissima ed elegante come sempre,diè riuscita a conquistare ancora una volta le attenzioni del pubblico e dei fotografi. Le sue scelte in fatto disono sempre sorprendenti, e anche in questa occasione non è stata da meno, spiazzando tutti con un outfit decisamente più grintoso rispetto al solito. La regina consorte ha recentemente partecipato, assieme a Re Felipe, alla 99esima edizione dei prestigiosi ABC International Journalism Awards, premi giornalistici assegnati con cadenza annuale dal quotidiano ABC. Un evento che perè particolarmente importante, in virtù del suo passato da giornalista e del premio Mariano José de Larra di cui lei stessa è stata insignita nel 2000. Per l’occasione, ala Ortiz ha sfoggiato untotal black molto particolare, con dettagli rock che hanno sorpreso tutti.diha indossato unche ...

infoitcultura : Il royal look del giorno: il finto bob di Letizia di Spagna (perfetto per le prossime Feste) - Gaia_Mai_ : Comunque lo sapete di che cosa avete tutti bisogno ma non lo sapete ancora? Un sondaggione sulla Regina Letizia di Spagna - zazoomnews : Letizia Ortiz: addio capelli bianchi. Con il nuovissimo look la regina di Spagna ruba la scena - #Letizia #Ortiz:… -