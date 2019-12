Leogrande commissario unico di Alitalia Azienda propone Cigs fino a marzo

ilfogliettone

(Di venerdì 6 dicembre 2019) L`avvocato Giuseppeè il nuovodi. I commissari straordinari Daniele Discepolo, Enrico Laghi e Stefano Paleari quindi hanno lasciato l`incarico. Con il"lo Stato dovrà agire per permettere il rilancio definitivo di" afferma il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. "Voglio ringraziare i tre commissari Daniele Discepolo, Enrico Laghi e Stefano Paleari per il lavoro svolto in una situazione di criticità e per la sensibilità istituzionale dimostrata in questi mesi nella gestione di un dossier complesso, che purtroppo non ha portato ad una soluzione di mercato definitiva per la compagnia" aggiunge il ministro. "Un ringraziamento va anche al nuovoGiuseppeper aver accettato l`incarico. Assieme a lui lo Stato dovrà agire per permettere il rilancio definitivo di" conclude ...