Leicester | Maddison trascina le Foxes al secondo posto

calcionews24

(Di venerdì 6 dicembre 2019)è uno dei principalitori di unstrepitoso. Ha fatto la differenza anche contro il Watford Ilha ottenuto la settima vittoria consecutiva, consolidando così il. Contro il fanalino di coda Watford il successo è stato più difficile del previsto, con la gara che si è sbloccata solo neltempo. Come spesso succede, Jamesè stato di fatto la principale fonte di imprevedibilità delle. Oltre al gol del 2-0 che di fatto ha chiuso la partita, il talento inglese ha il record di passaggi chiave (3), con in più 2 dribbling riusciti e 11 cross. In una squadra in cui i terzini, Pereira e Chilwell, sono fonti creative determinanti,è la pedina che invece dà qualità tra le linee. Leggi su Calcionews24.com

andreafabris96 : Grazie ad un rigore trasformato da Jamie #Vardy ?? e al gol di James #Maddison ??, il #Leicester batte 2-0 il… - alessio_morra : 14esima vittoria in 15 partite per #Klopp. #LIVEVE 5-2. Dele #Alli segna, #Rashford ne fa due, #Mourinho ko.… - marco_rogerio_ : 2a0 Leicester. Finita. Tielemans Maddison Praet e Ndidi bel centrocampo. -