Le Previsioni Meteo per la Toscana | domani possibili piogge sulle zone

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il Lamma comunica leper laper i prossimi giorni.nuvoloso contà di localicentro-settentrionali. Venti: moderati di libeccio sulla costa, deboli occidentali nell’interno. Mari: mossi o localmente molto mossi a nord dell’Elba, poco mossi a sud. Temperature: in lieve aumento. Domenica 8 dicembre parzialmente nuvoloso con addensamentinord-occidentali, dove sarannolocali. Aumento della nuvolosità dal pomeriggio e soprattutto in serata consparse sul nord della regione. Venti: deboli variabili tendenti a provenire da sud-ovest e a rinforzare sulla costa livornese. Mari: mossi. Temperature: stazionarie. Lunedì 9 dicembre molto nuvoloso con rovesci sparsi e locali temporali. Venti: moderati o forti occidentali. Mari: molto mossi o agitati. Temperature: massime in calo. Martedì ...

