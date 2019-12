Le previsioni meteo di sabato 7 dicembre

newsmondo

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ledi– Cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, al Centro condizioni di marcata instabilità sul versante tirrenico. Al Sud possibili piovaschi dalla sera. Ledi– Condizioni in netto miglioramento sulla penisola italiana con cielo in prevalenza sereno su quasi tutto il settore. Nord – Cielo velato o poco nuvoloso sui rilievi principali Cielo nuvoloso o poco nuvoloso sui rilievi principali, sulle pianure banchi di nebbia sulle pianure. Le temperature faranno registrare una lieve flessione con le massime raggiungeranno i 12 gradi. Centro – Condizioni di marcata instabilità sul versante tirrenico, meglio sul resto del settore Nuvole e rovesci sul versante tirrenico, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto del settore con ampi soleggiamenti. Le temperature non faranno ...

romadailynews : Meteo Roma del 06-12-2019 ore 06:10: meteo appuntamento con le previsioni meteo Vediamo… - bizcommunityit : Previsioni meteo, weekend dell'Immacolata a due facce. Ma lunedì cambia tutto - TgrRaiFVG : #Buongiorno, ecco le previsioni @meteo_fvg dell’@ARPAFVG. -