Le previsioni meteo del weekend dal 7 all'8 dicembre

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Sarà undell'Immacolata dal tempo incerto, tra sole, nubi, e anche qualche pioggia. Il tempo sarà in miglioramento, ma non sarà soleggiato ovunque. Le regioni tirreniche del Centro Sud vedranno annuvolamenti irregolari e anche qualche locale pioggia, mentre al Nord nubi basse e qualche nebbia mattutina. Il tempo sarà migliore sui versanti adriatici e quelli ionici, su Alpi, Prealpi e pedemontane. Domenica una temporanea rimonta anticiclonica precederà, portando un miglioramento, un fronte freddo proveniente dal nord Europa che dovrebbe portare maltemp per l'inizio della nuova settimana. Eccoleper ildel 7 e 8(LE). Ildi sabato 7Sabato 7il tempo sarà generalmente nuvoloso, con nebbia sulla pianura padana. Qualche pioggia tra Toscana e Lazio, tempo decisamente migliore sulla costa ...

