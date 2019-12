Le pagelle del Benevento – Centrocampo magnifico | Viola monumentale

anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti– Ilrifila cinque reti al Trapani e si porta momentaneamente a +12 sul gruppo di inseguitrici. Giallorossi perfetti al Vigorito, trascinati da undominante. Di seguito le. Montipò 6,5: Viene chiamato in causa una sola volta ma mostra un grande riflesso su Pettinari, che fallisce un rigore in movimento. Maggio 7: Maestoso sia in fase difensiva che offensiva. Si procura il rigore del 2-0 e vince a mani basse il duello con Grillo sulla sua corsia di competenza. Cross sublime per Sau, stoppato da Carnesecchi. Antei 6,5: Attento nelle chiusure, amministra e controlla. Per gli attaccanti avversari nulla da fare anche stavolta, sarà per la prossima. Caldirola 6,5: Una piccola indecisione quando lascia libero Pettinari nel cuore dell’area, ma per il resto è il solito chirurgo che non concede nulla a chi prova a ...

