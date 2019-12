L’aquila | ucciso un volontario in casa | Paola la sua amata cagnolina è finita in canile

bigodino

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Paolo D’amico era caro a tutti, un giovane buono e amante degli animali. Aveva a lungo collaborato con i volontari riuscendo ad aiutare molti cani. Viveva in unain campagna, nei dintorni del Capoluogo abruzzese, con lui in, la migliore delle compagnie, i suoi amatissimi cani salvati dalla strada. Accade qualcosa il 24 Novembre scorso, qualcosa di terribile, qualcuno entra indi Paolo e lo colpisce ripetutamente fino a lasciarlo senza vita. Testimoni muti, forse i suoi cani. Arriva la Polizia, Magistrato, Polizia scientifica, insomma tutti gli organi preposti al caso. Purtroppo dopo poco arriva anche questo.. Il furgone del, si, per i quattro orfanelli si aprono le porte del. Una di loro, la più anziana viene sistemata subito dai volontari amici di Paolo. Anche altri due di taglia piccola lasciano ben presto il, ma i cani erano quattro, cosa ...

