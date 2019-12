Ladro le deruba casa E l' ex consigliere comunale pubblica la foto su Fb

ilgiornale

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Andrea Pegoraro Il furto sarebbe stato commesso da un giovane nella villetta di proprietà dell'exSandra Giolo. È successo in provincia di Padova Hato le immagini delsui social network grazie alle telecamere che l’hanno immortalato. È successo a Noventa Padovana e la protagonista della vicenda è l’exSandra Giolo. Come riporta Padovaoggi, il bandito nel centro del paese quando era già buio. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe entrato nelladella donna intorno alle 17.35 rompendo la porta d’ingresso nonostante fosse attivo il sistema d’allarme. Ilavrebbe portato via gioielli e oggetti di valore per un valore di alcune decine di migliaia di euro. L’orario in cui ha agito il bandito sarebbe certo perché l’uomo è stato identificato dalle telecamere del circuito privato della villetta di proprietà di ...

