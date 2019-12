L’Accademia Volley vince ancora e vola al secondo posto

anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Missione compiuta per l’Accademiache supera a Cercola con un netto 3-0 (25-17, 25-21, 25-19) la Minerva Medica Flyer nell’anticipo dell’ottava giornata del torneo di serie c. Dopo un inizio equilibrato, sono le giallorosse a predere in mano le redini della partita. Sempre avanti nel punteggio, la squadra beneventana gioca una gara accorta e redditizia contro un avversario che, nonostante grande applicazione e qualche sussulto in ogni set, non hai mai impensierito davvero. I parziali rispecchiano infatti l’andamento sempre a favore delle ragazze di mister Ruscello e un risultato mai in discussione. Una vittoria pronosticabile alla vigilia ma non scontata per l’Accademia, soprattutto alla luce dei tanti impegni ravvicinati delle ultime settimane che hanno costretto le beneventane a giocare ...

