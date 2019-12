lanotiziagiornale

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Unova in onda ininterrottamente su Rai Uno dal lontano 1986 eppure mantiene una leadership consolidata, nonostante l’aggressività dei competitor e la sempre più agguerrita concorrenza nella stessa fascia oraria da parte delle altre reti e della stessa tv di Stato, che nel corso degli anni hanno capito come lo spazio mattutino sia diventato sempre più importante e ambito, sia per quel che riguarda la comunicazione politica, sia a livello di investimenti, visto che i grandi marchi sono disposti a spendere parecchio per aggiudicarsi slot nelle prime ore della giornata. In tutto questo, il contenitore della Prima Rete continua a fare corsa di testa, pur con i naturali cali fisiologici dovuti in primis, oltre che ai programmi avversari, all’avvento e all’onda d’urto provocata dalle tv digitali, dal web e dalle all news, sempre più presenti e seguite dal pubblico soprattutto ...

MPenikas : LN La tv e i suoi protagonisti visti da Klaus Davi. Uno Mattina, l’usato sicuro. Format rodato e ascolti garantiti.… - BooksVegBioEco : Tre magiche storie di Natale che hanno per protagonisti Geronimo Stilton e i suoi amici. - DailyLuxury04 : K-Way, l’iconico brand noto per i suoi windbreaker in nylon sfilerà per la prima volta alla prossima edizione di Pi… -