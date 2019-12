La storia del Teatro Garibaldi proiettata sullo storico edificio con giochi di luci

anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Ladel, il piccolo San Carlo di Santa Maria Capua Vetere, ripercorsa sulla facciata dellocon la tecnica del video o ‘visual mapping’. E’ l’evento clou della rassegna ‘Santa Maria Capua Vetere – Città di Spattacolo’ in programma domenica 8 dicembre, alle ore 20,30 attività che rientra nel Poc-Regione Campania che ha ammesso il Comune al finanziamento di circa 200 mila euro: somma da destinare sia all’allestimento di un cartellone eventi, che a lavori di restyling del. Quattro minuti di suggestione con musiche e tecniche audiovisive con un mix davvero suggestivo. Tra le colonne sonore scelte in apertura, un estratto da ‘La Musica del destino’ di Giuseppe Verdi, prima opera andata in scena nel; l’intermezzo musicale de ‘La Cavalleria rusticana’ di Pietro Mascagni, ...

