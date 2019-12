La saggezza della Senatrice Segre | Chi vuole l' uomo forte al potere non l' ha mai

blogo

(Di sabato 7 dicembre 2019) Stando all'ultimo rapporto del Censis una larga parte degli italiani starebbe riscoprendo pulsioni antidemocratiche. Addirittura il 48% degli intervistati vorrebbe un "al", talmenteda non doversi preoccupare di rispettare la grammatica istituzionale. Uncon pieni poteri, insomma, per citare le vicende di quest'estate. La percentuale degli aspiranti sudditi sale al 56% tra le persone con redditi bassi, al 62% tra le persone meno istruite e al 67% tra gli operai. Dati, questi, che dovrebbero far riflettere anche la sedicente sinistra italiana.Si tratta di una fascinazione pericolosa, che ha radici profonde nella storia di un Paese che ha visto nascere il fascismo e l'ha vissuto per un ventennio. Una fase dolorosa dalla quale il Paese è uscito con grande fatica, dopo troppo tempo e pagando un prezzo estremamente alto. Gli italiani, purtroppo, sono un popolo ...

