La Roma ferma la capolista Inter e raccoglie un punto importante in trasferta

romadailynews

(Di sabato 7 dicembre 2019)– L’anticipo del venerdì travalido per la 15esima giornata di campionato termina a reti inviolate. I giallorossi portano a casa unprezioso tenendo di conto le due assenze pesanti di Pau Lopez e soprattutto di Edin Dzeko e stoppa latra le mura amiche.molto pericolosa nel primo tempo con Lukaku nel primo tempo e nella ripresa con Vecino, ma entrambi i ragazzi di Conte devono fare i conti con un monumentale Antonio Mirante. Il 2° portiere capitolino è autore di due parate prodigiose prima sul belga, poi sull’uruguagio che valgono buona fetta del pareggio di questa sera. Mirante decisivo su Lukaku. Il sinistro di Zaniolo troppo centrale per far male Per una buona fetta di primo tempo è laad avere il pallino del gioco in mano. Nonostante l’assenza di Dzeko privi i centrocampisti e gli esterni di un verodi ...

Eurosport_IT : PAREGGIO A SAN SIRO ? La Roma ferma la capolista Inter: l'anticipo del venerdì finisce 0-0. #SerieA | #InterRoma - Notiziedi_it : Inter-Roma 0-0: Mirante ferma la capolista con due miracoli - zazoomblog : La Roma ferma lInter: a San Siro finisce 0-0 - #ferma #lInter: #finisce -