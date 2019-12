meteoweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La Rai“. Da oggi prende il via ufficialmente il piano di lavoro Rai per arrivare ad eliminare laa monouso dalle sedi aziendali dislocate su tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto anche da una direttiva del Parlamento Europeo con la firma di un protocollo di intesa tra il Servizio pubblico e il Wwf Italia. A firmare il testo l’amministratore delegato Rai Fabrizio Salini e il direttore generale del Wwf Gaetano Benedetto, alla presenza del ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Per Salini il protocollo d’intesa tra il Servizio Pubblico e il Wwf “è un primo passo importantissimo che ci rende orgogliosi. Oggi inauguriamo una nuova fase, la Rai ha come missione quella di portare all’attenzione dei cittadini il tema ambientale, è nel nostro contatto di servizio e proseguiremo su questa strada“’, ha detto a margine della ...

cymarysol : RT @ImolaOggi: Il problema della #Rai? La plastica! Salini: 'La Rai diventa plastic free' (invece di togliere i contratti milionari a chi o… - Robycop51 : RT @ImolaOggi: Il problema della #Rai? La plastica! Salini: 'La Rai diventa plastic free' (invece di togliere i contratti milionari a chi o… - darpuc72 : RT @ImolaOggi: Il problema della #Rai? La plastica! Salini: 'La Rai diventa plastic free' (invece di togliere i contratti milionari a chi o… -