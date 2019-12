La mossa di Trump | fare pace con la Silicon Valley

it.insideover

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Non è certo un rapporto facile quello del presidente Donaldcon le società hi-tech della. Queste ultime, fieramente liberal e pro-globalizzazione, si sono opposte all’ascesa del tycoon e non hanno mai nascosto la loro antipatia verso il “sovranista” della Casa Bianca. Ciò nonostante,, in veste presidenziale, ha voluto mettere da parte i vecchi attriti e preso le loro difese dalle web tax che alcuni stati europei stanno mettendo in campo per far pagare le tasse ai colossi hi-tech americani. Perché prima di tutto viene l’America. “Le tech companies sono compagnie americane, state parlando di persone che non sono mie favorite perché non sono esattamente in mio favore ma va bene, sono compagnie americane, questo è importante: vogliamo tassarle noi, non che qualcun altro le tassi”. Come riporta l’agenzia Adnkronos, è ciò ...

