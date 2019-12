La Francia avrà per prima in Europa una criptovaluta di stato

wired

(Di venerdì 6 dicembre 2019) (Foto: Chesnot/Getty Images) Mentre la Cina continua la sua corsa verso la creazione di unadie Libra prosegue la sua marcia tra i dubbi delle istituzioni finanziarie e le indagini delle autorità internazionali, anche inqualcosa si muove sul fronte delle monete elettroniche. Secondo quanto si legge sul sito della Banque de France, lapotrebbe essere il primo Paese dell’Unione ad avviare la sperimentazione di una cripotvaluta digià a partire dal 2020. La moneta elettronica sarà controllata e rilasciata direttamente dalla Banca Centrale francese, è sarà impiegata soprattutto per transazioni “all’ingrosso” e per importi molto elevati. A spiegarlo èlo stesso governatore di Banque de France, Francois Villeroy de Galhau, che ha anche invitato chiunque fosse interessato a presentare i primi progetti al più presto, così da poter avviare la fase ...

Luisa03992956 : @gustinicchi E quel 5% che problemi avrà?, i soliti 'Francia o Spagna purché se magna' oppure Franzosi e/o crucchi… - MarioBubu : RT @NoleRulez7: E la francia si ferma ancora... Macron ma cosa cavolo aspetti ad andare via??? Il tuo Paese solo in Turismo avrà perso mili… - MarceVann : RT @NoleRulez7: E la francia si ferma ancora... Macron ma cosa cavolo aspetti ad andare via??? Il tuo Paese solo in Turismo avrà perso mili… -