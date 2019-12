La decima sinfonia del Benevento | giallorossi sul velluto col Trapani

anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti– Obiettivo doppia cifra centrato. Ilnon fa sconti al, penultimo in classifica, ottenendo il decimo successo del suo campionato. La formazione di Inzaghi supera agevolmente i granata di Baldini, portandosi momentaneamente a +12 sulla seconda e potendosi godere comodamente il quindicesimo turno di una serie B sempre più a tinte giallorosse. Una vittoria meritata e mai in discussione, la Strega ha rischiato in una sola vera occasione, servendo poi un pokerissimo che fa di quello sannita il miglior attacco del torneo. Unica nota stonata il cartellino giallo rimediato da Hetemaj, costretto a saltare per squalifica la prossima trasferta di Livorno. La partita – Strada della continuità per Inzaghi che conferma lo stesso schieramento e gli stessi uomini di Venezia. Baldini deve invece fare a meno di Biabiany, nemmeno in ...

