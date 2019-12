La casa di Alena Seredova | una villa sulle colline torinesi

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Dopo la rottura da Gigi Buffon,ha dovuto scegliere un nuovo nido in cui andare a vivere con i suoi due figli: la scelta è ricaduta su una deliziosa villetta, ma Alessandro Nasi non vive con lei.: laUna villettadi Torino è ladi, che vi si è trasferita dopo la rottura da Gigi Buffon insieme ai loro due figli, David Lee e Louis Thomas. “Durante il trasloco ci siamo divertiti. Il tempo per passare da unaall’altra era poco: in tre giorni ho dovuto spostare tutto. Intanto dormivamo un po’ in giro. E poi, alla fine, siamo entrati. E ora qua ci stiamo abituando perché laè molto più piccola, prima stavano in mille metri quadrati e passa con un giardino che era un parco. Ma per carità, qua è tutto giustissimo”, ha rivelato la modella, che spesso condivide con i fan le foto dell’abitazione o immersa nel suo ...

