La battaglia sulla prescrizione che scuote il governo Di che cosa si discute in tre

open.online

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Dopo, e parallelamente, al Mes, la riforma dellaè tornato ad essere terreno aperto di scontro all’interno del. Nella giornata di ieri 5 dicembre è stato il Pd a porre il suo ultimatum con Graziano Delrio che ha minacciato di far saltare il tavolo gettando ombre sul futuro dell’esecutivo giallorosso. In serata era arrivate però le aperture dal fronte pentastellato, con il capo politico del Movimento Luigi Di Maio che aveva gettato acqua sul fuoco: «Ogni buona proposta che punti a far pagare chi deve pagare e vada dunque nella direzione auspicata dal M5S è ben accetta». A fargli eco era stato il ministro della Giustizia Bonafede per cui che si è detto convinto che in questa maggioranza «ci siano praterie per lavorare insiemegiustizia». Se la pace, o la tregua armata, sembrava essere scoppiata fra gli azionisti di maggioranza ...

AlessiaMorani : È davvero sconcertante vedere l’ennesimo linciaggio mediatico giudiziario sulla vicenda #Open. La battaglia politic… - Nico01042014 : RT @Patrizi75819760: @bruttocoso W i 5 ?! Il pacchetto sul mes, il Rdc che sta funzionando per trovare lavoro, il decreto dignità che ha ri… - anto5stars : RT @Patrizi75819760: @bruttocoso W i 5 ?! Il pacchetto sul mes, il Rdc che sta funzionando per trovare lavoro, il decreto dignità che ha ri… -