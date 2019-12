Kikò Nalli in ospedale per sospetto infarto | ‘Solo forte stress’

tvzap.kataweb

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Paura per, hairtsylist ed ex marito di Tina Cipollari. L’uomo, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello dove ha trovato l’amore con Ambra Lombardo, nel pomeriggio del 5 dicembre ha accusato un malore mentre si trovava nella sua casa di Sabaudia. Undolore al petto, come riporta il sito SabaudiaInforma, che ha spinto i parenti a chiedere soccorso alla consolle dell’Ares 118. Dopo qualche minuto un’ambulanza ha raggiunto la casa diche, dopo essere stato sottoposto a una prima visita medica, è stato trasportato all’Goretti di Latina. LEGGI:aggredito per strada: trauma cranico per il concorrente del Grande Fratello 16perIl primoera cheavesse avuto un, allarme fortunatamente rientrato dopo che all’hairstylist sono stati fatti gli ...

