Karim ha 6 anni e non può esporsi alla luce | il paese gli regala un casco da astronauta

(Di venerdì 6 dicembre 2019)ha 6e vive a Gambettola, una piccola località tra Rimini e Cesena. A causa di una grave patologia è costretto adai raggi solari solo coperto da un, simile a quello degli astronauti, per potersi riparare.ha la xeroderma pigmentosa, una patologia che causa una eccessiva sensibilitàdel sole, che può provocare scottature e tumori della pelle. Il bambino vestito daha 6e ha vissuto la maggior parte della sua vita chiuso in casa. Questo perché soffre di una rara malattia che lo rende particolarmente fotosensibile ai raggi del sole. Il grave problema, nonostante la tenera età, ha obbligato i genitori a tenerlo chiuso in casa: “Tenere un bimbo tutto il tempo chiuso in casa – ha raccontato Haiat Attias, la madre – fa piangere il cuore. Molti a Gambettola si sono interessati e hanno cercato di aiutarci, raccogliendo fondi ...

