Justine Mattera mostra la famiglia sui social | la foto

(Di venerdì 6 dicembre 2019), che di solito usa iper condividere con i fan i suoi scatti provocanti, ha postato per la prima volta unadella sua: con lei il marito Fabrizio Cassata, e i due figli, Vincent (2007) e Vivienne Rose (2009).e la: laDopo le polemiche da cui è stata investita per via dei suoi scatti osé,ha presentato per la prima volta la suasui: con lei anche suo marito, Fabrizio Cassata, e i loro due bambini. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@elizabeth) in data: 4 Dic 2019 alle ore 1:18 PST Di solito la showgirl è solita postare suii suoi scatti provocanti in biancheria intima, e spesso è stata oggetto di aspre critiche da parte degli haters proprio per questo motivo. Lei si è sempre difesa, definendo le suecome un ...

