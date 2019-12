Junior Bake Off Italia 5 | su Real Time arrivano il Natale e dieci mini pasticceri Ecco

davidemaggio

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ernst Knam, Katia Follesa e Damiano Carrara Martina è stata proclamata vincitrice della settima edizione diOffla scorsa settimana, ma il tendone di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore è ancora aperto. Da questa sera ospiterà la quinta edizione diOff, la versione baby del talent dolciario, che andrà in onda sempre sue vedrà alla conduzione nuovamente Katia Follesa.Off5:chi sono gli ospiti e i giudici Quattro puntateizzate da Banijayper Discoveryvedrannopiccoli concorrenti sfidarsi ogni settimana in una prova creativa ed una tecnica, e a giudicarli ci saranno i due uodella versione standard del programma, ovvero Ernst Knam e Damiano Carrara. Ogni settimana due concorrenti dovranno abbandonare il gioco e alla fine solo uno si aggiudicherà il titolo di MigliorPasticcere d’. Il ...

TV_Italiana : Da stasera su Real Time tornano i Mini Pasticceri di #JuniorBakeOff. ?? Fra gli ospiti di questa stagione anche le… - flawleo : Non c’è come giudice a Junior Bake Off, secondo me quello di venerdì scorso era un addio - patonzi : Qua per ricordarvi che stasera c'è Junior Bake Off -