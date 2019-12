JUNIOR BAKE OFF ITALIA 2019 | 1A PUNTATA Eliminato e diretta | la torta natalosa!

ilsussidiario

(Di venerdì 6 dicembre 2019)Off6 dicembre dell'edizione natalizia condotta da Katia Follesa. Lanatalosa

Rob3rtina8 : RT @Rob3rtina8: Ahhhh... È iniziato junior Bake off??? E pensare che io sono ancora imbambolata da venerdì scorso per Danny versione modern… - torrancecms : bake off junior e poi ci sono io che faccio di merda pure la cioccolata calda - falloutzay : Junior bake off anche meglio di quello normale soprattutto con bambini come alessandro -