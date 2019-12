Jason Derulo Instagram | la foto censurata dal social per “le dimensioni” del cantante

urbanpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Cantautore e ballerino statunitense da oltre 5 milioni e 168 mila followers su, recentemente ‘commemorato’ per aver superato le 190 milioni di copie vendute globalmente tra dischi e singoli, da oggi sarà ricordato anche – e speriamo non soprattutto – per altri motivi. Chiacchieratissimo l’episodio che l’ha visto protagonista sulper immagini. Pare proprio cheJoel Desrouleaux, più semplicemente, – trent’anni lo scorso settembre – abbia scandalizzatocon una ‘innocente’, a suo dire,in intimo., ladello ‘scandalo’dalNon sarebbe né la prima né l’ultima immagine di modelli e influencer in abbigliamento intimo, ma quella disembra aver qualcosa di particolare.daper “nudità o attività sessuale”, ladiè stata ...

