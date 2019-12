Italy for climate | per coinvolgere le imprese e aumentare l’impegno dell’Italia per il

huffingtonpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) C’è ancora chi continua a negare lo sbarco sulla luna, quindi non mi stupisco che, anche a fronte degli effetti, visibilissimi e purtroppo sempre più gravi in Italia, della grande crisi climatica in corso, vi sia ancora chi continui a sottovalutarne la portata e a fornire argomenti per il disimpegno dalle misure necessarie per affrontarla, citando, a sproposito, l’imprevedibilità della natura o la complessità delle previsioni climatiche.Il Parlamento europeo - noto covo di ambientalisti - il 28 novembre 2019, ha invece votato una Risoluzione sull’emergenza climatica con la quale “invita la Commissione, gli Stati membri e tutti gli attori globali, e dichiara il proprio impegno, a intraprendere con urgenza le azioni concrete necessarie per combattere e contenere tale minaccia prima che sia troppo tardi”.Gli ultimi quattro anni ...

