ilsole24ore

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Secondo “L'del”, il Rapporto realizzato dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile e da Fise Unicircular (l’Unione imprese economia circolare) l’sconta, invece, ancora un ritardo in termini di raccolta dei Raee (42%; 65% è l'obiettivo fissato per il 2019) e delle pile (42%, ultimo posto tra le potenze europee) e per il reimpiego edei veicoli fuori uso, cresciuto di un solo punto percentuale in 10 anni (dall'82% all'83%)

RepubblicaAF : #energitalia Italia terza in Europa per riciclo di imballaggi @VitodeCeglia @LorenzoMatucci @luigi_gia @EdisonNews… - m5snewsofficial : Apicoltura. L’allarme M5S: La Sicilia è la terza regione d’Italia per numero di aziende, ma servono buone pratiche… - 24notizieItalia : Italia terza in Europa per il riciclo degli imballaggi -