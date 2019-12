Inzaghi predica calma | “La strada è ancora lunga | siamo solo a dicembre”

anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Le parole di Filippoal termine della gara di Serie B che ha visto il Benevento ospitare il Trapani. L’allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Francesco Baldini. Questi i temi affrontati in conferenza dal tecnico della Strega dopo la sfida con l’undici siciliano. Dichiarazioni – Ho detto che era la partita più importante, non più difficile. Dobbiamo continuare su questa, stasera c’è poco da dire ma dobbiamo migliorare. Non mi sono piaciuti i primi cinque minuti della ripresa, abbiamo lasciato una grande occasione a Pettinari e loro avrebbero potuta riaprirla. Non abbiamo fattonulla,a dicembre e dobbiamo arrivare a maggio. Classifica – La guardo poco la classifica, in questo momento mi ...

