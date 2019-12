Involontaria | una serie tv racconta la musica che entra in ospedale grazie ai volontari

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Una inedita fiction tv dedicata alato fatto dai giovani dentro gli ambulatori e i reparti degli ospedali. E’ la prima volta che accade in Italia. Il titolo della nuovaè “” ed è costituita da 10 episodi con scene girate tra l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, il Policlinico San Donato, la Casa Sollievo Bimbi di Vidas e gli studi di Radio Italia perre l’impegno sociale e la sostenibilità ambientale. Verrà trasmessa tutta d’un fiato in prima visione domenica 8 dicembre dalle ore 18.40 su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV). La particolarità del progetto inoltre è che si tratta di una fiction tv e web no profit, riprendendo il modello precedente di “Ino”, lapilota vincitrice del premio come miglioreweb 2018 al Roma Web Fest. “” è resa possibilealla collaborazione tra Officine Buone e ...

