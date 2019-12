Inter-Roma | out Dzeko | novità dell’ultim’ora in casa giallorossa DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tra poche ore si giocherà, anticipo della 15ª giornata di Serie A. I giallorossi perdono Pau Lopez per infortunio, ma non solo. E’ notizia di qualche minuto fa, infatti, l’esclusione di Edindall’undici titolare. Il bosniaco ha avuto febbre alta per quasi tutta la settimana e aveva recuperato soltanto nelle ultime ore. Come riporta Sky, però, il miglior marcatore dellapartirà dalla panchina. Fonseca schiererà Zaniolo da “falso nueve” con l’inserimento di Mkhytarian sulla linea dei trequartisti. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo, outdell’ultim’ora inCalcioWeb.

