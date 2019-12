Inter | Gabigol finanzia il mercato invernale | ecco gli obiettivi nerazzurri

calcionews24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) L’incasserà più di 20 milioni dalla cessione di. Soldi che saranno immediatamente reinvestiti per ilLa telenovelaè destinata a perdurare ancora per qualche settimana ma l’epilogo sembra ormai scontato: il brasiliano non tornerà in Italia e l’starebbe discutendo con il Flamengo per una cifra vicina ai 22 milioni di euro. Inoltre, come riporta Tuttosport, sarebbero in corso negoziazioni sulla percentuale della rivendita futura del giocatore. I ricavi in arrivo dapotrebberorie qualche colpo dell’a gennaio. L’obiettivo numero uno rimane De Paul. Per Vidal sarà necessario un lavoro diplomatico con il Barcellona che difficilmente lascerà partire il cileno in prestito. Difficile invece mettere le mani già a gennaio sul gioiellino Kulusevski Leggi su Calcionews24.com

