Inter e Roma si ‘annullano’ | tanta intensità ma poche occasioni da gol | reti inviolate

(Di venerdì 6 dicembre 2019)live – E’andato in archivio il primo match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, si sono affrontateche hanno aperto un turno che preannuncia grande spettacolo. La partita nel complesso può considerarsi equilibrata, in avvio molto bene la squadra di Fonseca in particolar modo con un ottimo Zaniolo, alla fine del primo tempo meglio l’. Nel secondo tempo il tema del match non cambia, le due squadre si annullano con il centrocampo delle due squadre che fa filtro molto bene. Nel complesso dunque i difensori hanno avuto la meglio degli attaccanti, in totale lenon sono state tantissime, forse dal punto di vista potenziale, l’occasione più importante è stata quella di Vecinio ben respinto da Mirante. Il risultato non cambia più, finisce 0-0. In alto la fotogallery con tutte le immagini del ...

